Sprzedaż detaliczna mocno odbiła w porównaniu z listopadem. GUS podsumował statystyki

Pocieszeniem może być fakt, że w porównaniu z listopadem statystyki mocno się poprawiły. Miesiąc do miesiąca GUS odnotował blisko 20-procentowe odbicie w sprzedaży. Poprzednie dane pokazały też znacznie większy regres w skali roku. Porównując listopad do listopada 2019 sprzedaż była niższa o ponad 5 proc.

Spadek udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano we wszystkich grupach przy czym znaczący wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy "tekstylia, odzież, obuwie" (z 35,4 proc. przed miesiącem do 19,9 proc.), a także podmioty z grup "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 38,1 proc. do 27,8 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (z 22,5 proc. do 15,2 proc.).