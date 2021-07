Kursy walut. Obawy o wariant Delta ciążą złotemu

Adams 33 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Co to jest passa przeceny? Autor nie mógł napisać po prostu bessa złotego? Nie mógł napisać, ze przy totalnej niepewności co do komunistycznych i destrukcyjnych rozwiązań nowego ładu nikt o zdrowych zmysłach nie chce inwestować w Polsce? Że wszyscy czekają czy rząd PiSu w Polsce, jedyny w czasie pandemii podwyższający stare i wprowadzający nowe podatki dorżnie tych co przetrwali? Nie mógł napisać że Polska stała się rynkiem kapitału spekulacyjnego? Tak dla odmiany uczciwie i prosto. Wiem że autor jest z PKO BP ale trochę zawodowego profesjonalizmu by się przydało