Kursy walut. Paliwo do umocnienia złotego wyczerpuje się.

Poniedziałkowa sesja przyniosła dalsze umocnienie euro wobec dolara, co sprzyjało zwyżkom polskiego złotego. Nominalnie kurs euro/dolara wzrósł do 1,178, a w kraju złoty przetestował wsparcie na 4,39 za euro.

Dalsze umocnienie euro na rynku głównej pary walutowej, to wciąż efekt zeszłotygodniowego porozumienia w Brukseli dotyczącego funduszu odbudowy, ale też kolejnych publikacji makro (w ocenie inwestorów wskazujących na możliwe V-kształtne wyjście strefy euro z kryzysu pandemicznego).

Po lepszych od oczekiwanych odczytach indeksów PMI, w poniedziałek pozytywnie zaskoczył wydźwięk lipcowego indeksu Ifo z Niemiec, który wzrósł do 90,5 pkt ze zrewidowanych w górę 86,3 pkt miesiąc wcześniej. Odczyt okazał się lepszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała wzrost do 89,3 pkt. utrzymując trzeci miesiąc z rzędu rosnącą tendencję. Dane wskazują, że firmy liczą na wyjście niemieckiej gospodarki z szoku koronawirusowego, jeśli uniknie ona drugiej fali zakażeń.

Sytuacja pandemiczna na świecie nie pozostawia jednak złudzeń co do rozwoju sytuacji. W USA nadal utrzymuje się wysoka dzienna liczba zakażonych COVID-19, co zaczyna już rozbudzać wśród Amerykanów pesymizm i dodatkowo waży na notowaniach dolara.