Kursy walut. Panika rządzi rynkami

Nerwowość nadal nie schodzi z rynków, co przejawia się dalszą wyprzedażą walut ryzykownych, jak polski złoty. Utrzymującą się wysoką awersję do ryzyka dobrze widać po zachowaniu Wall Street. Nie pomagają, próbujące łagodzić sytuację komentarze docierające zarówno z Fed, jak i EBC.

Do tego, słabiej niż zakładał rynek wypadły też tygodniowe dane z rynku pracy w USA, liczba osób, które po raz pierwszy wystąpiły o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 219 tys. (o 8 tys. więcej niż tydzień wcześniej). Ogólnie jednak, notowane w tym tygodniu wzrosty EUR/USD to głównie zasługa nasilających się oczekiwań rynkowych na cięcia stóp w USA, aby wesprzeć gospodarkę. Stany Zjednoczone, ze swoimi najwyższymi stopami procentowymi w G10 (obok Kanady), mają bowiem największe pole do ich redukcji i to ciąży dolarowi.