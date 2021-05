Kursy walut podskoczyły. Bankierzy prognozują osłabienie złotego w czerwcu

Po spadku kursów euro i dolara do najniższych poziomów od kilku miesięcy, analitycy pytani przez money.pl sugerują, że to dobry czas na zakup waluty przed wakacjami zagranicznymi. Potwierdzają to wyniki najnowszej ankiety przeprowadzonej wśród bankowców ze 100 placówek. Prognozują, że w czerwcu kursy głównych walut wzrosną.