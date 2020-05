Kursy walut. Produkcja runęła, a złoty trzyma się mocno.

Czwartkowa sesja przyniosła dalsze umocnienie złotego i to pomimo publikacji dramatycznie słabych danych dotyczących produkcji przemysłowej w Polsce. Kurs euro zszedł poniżej 4,515 zł.

Podczas sesji europejskiej wsparciem dla złotego nadal pozostawało umacniające się względem dolara euro, z kursem eurodolara chwilowo powyżej 1,10 w związku z utrzymującym się optymizmem inwestorów, co do bliższej współpracy fiskalnej krajów Unii Europejskiej. Po południu, choć eurodolar odnotował spadek poniżej 1,095 (inwestorzy zaczęli obawiać się ryzyka wynikającego z nasilenia antychińskiej retoryki ze strony USA), złoty nadal umacniał się.

W kwietniu w Polsce produkcja przemysłowa spadła o 24,6 proc. rok do roku. Wzrost produkcji miał miejsce jedynie w 4 działach, między innymi w wyrobach farmaceutycznych, choć i tam w stosunku do marca zanotowano spadek. Oczekuje się, że zamówienia wraz ze stopniowym rozmrażaniem gospodarki będą się zwiększać, ale bardzo powoli, niemniej kolejne miesiące powinny być już lepsze. Według Ministerstwa Rozwoju, po planowym powrocie do produkcji (w tym szczególnie w sektorze motoryzacyjnym), w maju oczekiwać można spadku produkcji rzędu 15 proc.