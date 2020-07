Kursy walut. Rosnąca niepewność ciąży złotemu, kurs euro może zmierzać do 4,50 zł.

Na rynku utrzymują się obawy co do perspektyw gospodarczych. Inwestorzy mają na uwadze sytuację epidemiczną w USA oraz nowe ogniska chorych m.in. w Tokio i Melbourne. Choć zapewne żaden rząd nie zdecyduje się na kolejny, pełny lockdown, a jedynie na zamykanie obszarów z ogniskami zarażeń, to jednak wśród konsumentów mogą zacząć brać górę zachowania ostrożnościowe, co uderzy w popyt wewnętrzny.