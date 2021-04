Kursy walut. RPP pozostaje "gołębia" na tle konkurentów w regionie

The Bille 🖕 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jak cały tydzień dolar tracił i z 3,87 spadł do 3,76 to Wy fachowcy bajkopisarze siedzieliście cicho bo Polska waluta się umacniała. Jak tylko jeden dzień dolar się umocnił o niecałe 0,5% to już poejecie Jak to złotówka traci. Widać Judaszu tą Waszą rolę teraz ok widać, nie w smak Wam Jak Polska robi coś dobrze.