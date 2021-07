Kursy walut. Rynek czeka na wskazówki dotyczące zmian w polityce pieniężnej

Podczas wtorkowej sesji mocniejszy dolar (kurs EUR/USD zbliżył się do 1,18) obniżył wartość złotego. Para EUR/PLN zakończyła handel powyżej 4,50 zł, z kolei USD/PLN znalazł się przy poziomie 3,81 zł.

Ostatnie dane z amerykańskiego rynku pracy pokazują stopniowy przyrost stanowisk pracy w sektorze pozarolniczym, jednak do poziomu zatrudnienia sprzed pandemii brakuje jeszcze wypełnienia ponad 7 mln miejsc, co może odwlekać rychłe ogłoszenie taperingu przez amerykański bank centralny.

Podczas wtorkowej sesji do grona banków ograniczających wsparcie monetarne dołączył australijski bank centralny, który ogłosił zmniejszenie skali skupu aktywów o 1 mld do 4 mld AUD tygodniowo przynajmniej do połowy listopada.