Kursy walut. Sprzątanie po Bullardzie

To momentalnie pomogło dolarowi, ale szerszy rynkowy wydźwięk nie był jednoznaczny. Nie brakowało głosów, że wiele się nie zmieniło, a Fed przecież nadal prowadzić będzie niezwykle akomodacyjną politykę.

Tę sielankę przerwał w piątek James Bullard, kontrowersyjny przedstawiciel FOMC. Niczym Jim Carrey z filmu "Liar, liar" zdecydował się na serię szczerych wyznań. Gdyby chodziło tylko o jego poglądy, rynek zapewnie niespecjalnie by się przejął, jednak Bullard (wbrew temu co na konferencji mówił prezes Powell) powiedział, że Fed boi się inflacji oraz że Powell już na czerwcowym posiedzeniu rozpoczął dyskusję o ograniczeniu dodruku.

To nie mogło spodobać się rynkom i po piątkowej przecenie w Europie i USA mieliśmy bardzo nerwową sesję w Azji (Nikkei tracił nawet 4 proc.), choć na otwarciu w Europie nastroje zmieniły się już o 180 stopni.

Co ciekawe, symfonię wystąpień FOMC w tym tygodniu zaczyna właśnie Bullard i być może inwestorzy liczą na jego "opamiętanie", a jeśli nie, to na sprostowanie jego wypowiedzi przez innych członków Komitetu. Tak czy owak pokazuje to, jak bardzo rynek jest obecnie uzależniony od polityki Fed.