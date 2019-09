Kursy walut. Stopy procentowe w dół w USA. Złoty stabilny

Środa na rynkach finansowych upływała w atmosferze oczekiwania na wynik wrześniowego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Choć w ostatnich dniach można było zaobserwować wyhamowanie trendu umocnienia złotego, to jednak same zmiany są niewielkie.

Zgodnie z oczekiwanymi Fed podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc. To już drugi taki ruch z rzędu i podobnie jak w lipcu decyzja nie zapadła jednogłośnie (przeciwko obniżeniu stopy funduszy federalnych zagłosowali E.L.George and E.S.Rosengren). Tym razem przeciwko był także J.Bullard, który domagał się obniżki aż o 0,50 pkt proc.

Aż trzech członków głosujących wbrew prezesowi Fed-u to nie częste zjawisko i tylko potwierdza silne podziały w radzie FOMC. We wrześniowym komunikacie FOMC zabrakło jednak frazy, wskazującej na oczekiwaną przez rynek kolejną obniżkę stóp w USA. Niewielkim zmianom uległy prognozy makroekonomiczne (bazowy deflator wydatków konsumpcyjnych core PCE oczekiwany jest w pobliżu 2 proc. celu inflacyjnego Fedu, zaś wzrostu PKB w okolicy 2 proc.).

Brak wyraźnych sugestii kolejnych cięć stopy rozczarował rynek, chwilowo kurs EUR/USD spadł do blisko 1,101. Podczas konferencji prasowej J.Powell zasugerował jednak możliwość powrotu do jakiejś ograniczonej formy QE. Choć jak podkreślił, nie będzie to nowe ilościowe luzowanie, to dla rynków ważny okazał się sam fakt możliwego zwiększania płynności, co zatrzymało wzrosty dolara.