Analiza poranna - Co będzie dalej robił Fed?

O tym, że dziś dojdzie do drugiej z rządu 25-punktowej obniżki stóp procentowych rynek jest przekonany, bowiem w lipcu kiedy po raz pierwszy obniżono stopy Jerome Powell wyraźnie zaznaczał, że jest to początek okresu dostosowania poziomu stóp, a podczas ostatnich projekcji z czerwca przedstawiciele Fed wyraźnie wskazywali w swoich prognozach, że do końca roku dokonają się ich zdaniem dwie obniżki. Rynek całkowicie wycenia taki scenariusz i Fed z pewnością nie będzie chciał zaskakiwać w tym względzie, zatem samo cięcie stóp o ćwierć punktu procentowego nie będzie miało żadnego znaczenia dla inwestorów. Na uczestników rynku najważniejsze jest to, co znajdzie się w nowych projekcjach i czy szef Fed w jakiś sposób zmodyfikuje swój przekaz. Kluczowe będzie to, czy wydźwięk dzisiejszego posiedzenia wskazywał będzie na jeszcze jedną obniżkę przed końcem roku, czy nie. Rynek bowiem w połowie wycenia jeszcze jedno cięcie kosztu pieniądza w 2019 roku. Prognozy poszczególnych przedstawicieli FOMC opublikowane zostaną

tradycyjnie wraz z samą decyzją o godzinie 20:00, a konferencja po posiedzeniu rozpocznie się 30 minut później. Obydwa wydarzenia będą zatem istotne, gdyż różnica zdań wewnątrz Fed pozostaje duża. Przed zakończeniem posiedzenia dolar pozostaje względnie silny, niemniej jednak zmienność na rynku walutowym o poranku w gronie głównych walut jest niewielka i mieści się w przedziale 0.2%. W oczekiwaniu na dzisiejszy przekaz ze strony Fed powinna ona pozostawać ograniczona. O ile rynek dolara może względnie spokojnie przyjąć wynik spotkania amerykańskich bankierów centralnych, to jednak zasygnalizowanie możliwości większej skali obniżek niż tylko dwóch w 2019 roku powinno być dobrze odbierane przez inwestorów na Wall Street.