Kursy walut. Sytuacja na rynkach finansowych szkodzi złotemu

To wynik dodruku pieniądza, a nie brak zaufania do waluty tzw. rynku wschodzącego już przecież blisko 30 lat. Gdyby walutą było euro, ceny byłyby stabilne, bo trudno by było dodrukować walutę europejską, a tak zaczyna się powtórka z PRL-u, kiedy pojawiały się banknoty o coraz to wyższych nominałach, w efekcie utrata oszczędności z powodu rosnącej inflacji.