komentarze walutowe 46 minut temu

Kursy walut. W najbliższych dniach złoty pod presją, nie pomogły dane makro

Mimo lepszych od oczekiwań danych makro z Europy, liczba zachorowań na COVID-19 przemawia do świadomości inwestorów, co wzbudza lęk i odbija się na notowaniach aktywów ryzykownych, do których należy złoty. Sytuacja raczej nie zmieni się w najbliższych dniach.

