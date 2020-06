Kursy walut. Wracają obawy o przyszłość, a złoty traci na wartości

W ostatnim czasie do inwestorów docierały też inne, lepsze niż oczekiwał rynek dane (PMI), co podbudowywało nadzieje na szybsze odreagowanie po recesji wywołanej lockdownem. Za poprawę wskaźników głównie odpowiadają jednak tylko nadzieje. Bieżący popyt pozostaje bowiem słaby, a zamówienia nie odbudowują się w zadowalającym tempie.

Nadal widać też wpływ na rynek taniego finansowania z banków centralnych oraz otwartości rządów na ekspansje fiskalne. To pozwalało zapomnieć o rosnącej na całym świecie liczbie zarażonych Covid-19 i skutkach jakie może to za sobą nieść w przypadku wystąpienia drugiej fali zachorowań. Co prawda, niechęć władz do przywracania lockdownu jest skutecznym środkiem na wszelkie obawy, ale rynki częściowo zdają sobie sprawę, że szybko może się to zmienić i ostrożność jest wskazana.