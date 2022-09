Na rynku walut "wszystko po 5 zł". Może być gorzej? "Trzeba być Holecką, by widzieć przyszłość w jasnych barwach"

Krach funta w połączeniu z zaniepokojeniem inwestorów faktem, że we Włoszech po weekendowych wyborach zostanie sformowany najbardziej prawicowy w powojennej historii tego kraju, podsyca awersję rynku do ryzyka, a polski złoty – jak zauważa Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl – "dzieli spadkową biedę z funtem" . Ekspert w swoim komentarzu zadaje pytanie, czy "wszystkie waluty będą po 5 zł" i jak podkreśla, największym zaskoczeniem ostatnich dni jest, że do granicy 5 zł szybciej może dobić spadający funt, niż wznoszące się w relacji do złotego euro.

Polski złoty od początku roku stracił 5 proc. do euro, 14 proc. do franka szwajcarskiego, 24 proc. do dolara i zyskał 2 proc. w relacji do funta. Na Twitterze można znaleźć prześmiewcze określenie tej sytuacji, że jest to "nowa piątka Kaczyńskiego", choć eksperci są skłonni część winy za osłabianie się złotego zrzucać na sytuację zewnętrzną. Waluty z naszego regionu tracą szczególnie ze względu na bliskie sąsiedztwo z pogrążoną w wojnie Ukrainą.