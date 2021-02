Kursy walut. Wyższa podaż pieniądza ciąży złotemu

W poniedziałek notowania eurodolara wzrosły w okolice 1,216, po tym jak wskaźnik koniunktury indeksu Ifo za luty okazał się wyższy od oczekiwań (wzrost z 90,3 do 92,4 pkt.).

Pomimo wczorajszego wzrostu eurodolara, nie doszło do umocnienia polskiej waluty. Kurs złotego wobec euro wzrósł z 4,48 do 4,495 zbliżając się tym samym do poziomu istotnego z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej.