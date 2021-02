Bitcoin testuje poziom 50 tys. dolarów. Mocny zjazd na początek tygodnia

Przed godziną 16:00 kurs bitcoina spadł poniżej 50 tys. dolarów. To oznacza kilkunastoprocentowy spadek ze szczytu. Po wykresie widać, że od rana nastroje na rynku kryptowalut są wyraźnie gorsze.

Czy to oznacza odwrót inwestorów od bitcoina? Za wcześnie na takie twierdzenia. Tym bardziej, że kurs poniżej 50 tys. dolarów nie utrzymał się długo. Na tym poziomie uaktywnili się kupujący, którzy - jak widać - uznali to za dobrą okazję i kurs szybko wrócił powyżej tej okrągłej granicy. Teraz jest w okolicy 53 tys. dolarów.

Trudno jednoznacznie wytłumaczyć poniedziałkową wyprzedaż i spadek kursu bitcoina. Wydaje się, że jest to po prostu korekta ostatnich wzrostów. W przypadku akcji dużych spółek 10 proc. w dół jednego dnia to poważny sygnał ostrzegawczy. Bitcoin już przyzwyczaił, że tego typu wahania to "norma". I przed tym m.in. ostrzega inwestorów Komisja Nadzoru Finansowego.