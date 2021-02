Kursy walut. Wzrost EUR/USD przyczynił się do spadku dolara poniżej 3,70

Przy relatywnie pustym kalendarzu makroekonomicznym we wtorek, zmienność na notowaniach krajowej waluty była ograniczona. Przez większość sesji kurs euro utrzymywał się powyżej 4,47, a dolar oscylował wokół 3,70 w związku ze wzrostem pary EUR/USD do 1,21.

Polski złoty, podobnie jak inne waluty rynków wschodzących korzysta na pozytywnym sentymencie wobec aktywów ryzykownych. Brak sugestii ze strony NBP na temat poziomu przy którym mogłoby dojść do kolejnych interwencji walutowych oraz brak wzrostu prawdopodobieństwa scenariusza obniżek stóp procentowych korzystnie wpływał na notowania złotego.

Ponadto wzrost tendencji inflacyjnych globalnie sprzyja oczekiwaniom na ewentualne podwyżki stóp procentowych, do których szykuje się już Narodowy Bank Czeski. W przeciągu ostatniego miesiąca w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zauważalnie wzrosły oczekiwania na podwyżki stóp procentowych, co jest jednym z czynników wspierających w ostatnim czasie notowania walut CEE.

We wtorek do sprawy przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych odniósł się NBP, który swoje ewentualne zaangażowania uzależnia od systemowego charakteru tej operacji. Zarząd NBP przychylnie przyjmuje inicjatywy banków zmierzające do ograniczenia ryzyka prawnego tych kredytów.