Kursy walut. Zaskoczenie mile widziane

Obecnie stopa referencyjna wynosi 0,1 proc., a dodatkowo NBP prowadzi politykę skupu obligacji skarbowych. Oznacza to, że polityka pieniężna w Polsce jest najluźniejsza w historii.

W odróżnieniu od ubiegłego lata wirus faktycznie wydaje się być w odwrocie, gospodarka się szybko otwiera, a konsumenci przebierają nogami do wydawania pieniędzy. W połączeniu z ograniczeniami dostępności niektórych produktów i czynnikami przejściowymi oznacza to blisko 5 proc. inflację.

Dodatkowo brak oprocentowania lokat przekłada się na rosnący popyt spekulacyjny, co widać bardzo mocno na rynku nieruchomości. Czy zatem obecna polityka pieniężna jest jeszcze do obrony?

Odpowiedź nasuwa się sama, pytanie jednak co zrobi z nią Rada, która przez wiele miesięcy okopała się na pozycji braku konieczności podwyżki i możliwości dalszego luzowania. W ostatnich tygodniach z NBP zaczęły jednak dochodzić bardziej umiarkowane głosy, a poszczególni członkowie Rady wskazywali nawet na możliwość "sygnalnej” niewielkiej podwyżki stóp procentowych już na czerwcowym posiedzeniu.

Byłoby to potrzebne zaskoczenie, choć wydaje się ono mało realne. Rynek prawdopodobnie będzie musiał się zadowolić sugestiami co do możliwego terminu rozważenia pierwszej podwyżki i od tego, czy taki termin padnie, zależeć powinna reakcja na rynku złotego.