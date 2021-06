Wzrost cen w Polsce. Gowin: "Rozważyłbym decyzję o interwencji”

serwer 2 godz. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Inflacja nawet jak wyhamuje to tylko ta w statystykach, bazowa czy jak oni to nazywają. Podwyżki cen usług nie wyhamują już - bo to wiele czynników na to się składa. Najniższa krajowa jak będzie rosła do tych obiecanych 4.000 zł netto to będzie oznaczało grubo ponad 5000 złotych koszt pracownika - wtedy taki pracownik bęzdie musiał zarobić na siebie tylko samego około 30 złotych na godzinę. Także wyobraźcie sobie ile będzie musiał zarobić aby także zostało na lokal, zus, prąd, ciepło, i inne .... i ile klient będzie musiał zapłacić aby szefowi coś zostało. Nie wiem czy to jest dobra droga ... rynek pracy będzie w takim przypadku zdążał do korporacyjnego - a zniknie wiele usług typu ksero, małe sklepiki, butiki, ogólnie wszystko co małe. Bo ludzie po prostu nie dadzą rady zarobić. A Ci pracownicy poszukają miejsc pracy w korporacjach.