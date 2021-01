Kursy walut. Złotego osłabia silniejszy dolar i wypowiedzi prezesa NBP

W minionym tygodniu nastroje inwestorów na krajowym rynku walutowym pogorszyły się. Kurs złotego wobec euro powrócił do 4,54.

Silniejszy dolar do euro oznacza dla złotego presję na osłabienie, na zasadzie im mocniejszy dolar tym większa presja wokół walut rynków wschodzących.

Lokalnie złotemu ciążył wydźwięk komunikatu wydany po pierwszym w tym roku posiedzeniu decyzyjnym RPP, w którym znalazło się bezpośrednie odwołanie do interwencji walutowych, które NBP włączył do instrumentarium polityki pieniężnej i które mogą być używane w celu jej poluzowania (terminy i skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych).

Obawy, że perspektywa powrotu do stanu sprzed epidemii może się zacząć oddalać ciąży nastrojom inwestycyjnym, przysłaniając nawet takie wydarzenia, jak wystąpienie prezydenta-elekta Joe Bidena odnośnie nowego planu pomocowego i zapowiedź 1,9 bln dolarów pomocy dla amerykańskiej gospodarki walczącej ze skutkami pandemii.

W grudniu sprzedaż detaliczna w USA kontynuowała spadki, gdyż nowe restrykcje wprowadzone by spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, zmniejszyły wydatki Amerykanów w restauracjach i ruch w centrach handlowych. Sprzedaż spadła o 0,7 proc. podczas gdy rynek prognozował 0 proc.

Słabsze od oczekiwań okazały się też styczniowe nastroje konsumentów mierzone wskaźnikiem U. Michigan (spadek do poziomu 79,2 pkt z 80,7 pkt. w grudniu), na co wpływ też miał zapewne lęk przed siłą rozprzestrzeniania się COVID-19 i jej skutkami.

Indeks CPI choć lekko wzrósł wobec danych flash (do 2,4 proc. rok do roku) właściwie nie miał wpływu na złotego, choć dane pokazały, że po raz pierwszy od maja 2019 roku inflacja konsumencka spadła poniżej celu NBP (głównie za sprawą cen żywności i inflacji bazowej).

Dane są neutralne z punktu widzenia RPP, która dała do zrozumienia, że z ewentualnym dostosowaniem parametrów polityki monetarnej poczeka do marcowej publikacji projekcji makroekonomicznej. Ponadto były one zgodne z oczekiwaniami Rady. W opublikowanych w piątek protokole z posiedzenia RPP można było wyczytać, że większość członków Rady uważa, iż inflacja w 2021 roku będzie niższa niż przeciętnie w 2020 roku i będzie kształtować się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym.