Kursy walut. Złotemu pomogły dobre dane z Chin

Spadek awersji do ryzyka wraz ze zmianami na rynku głównej pary walutowej pozwoliły zaś parze USD/PLN dotrzeć do wsparcia na 4,11.

Po poniedziałkowym zawarciu wstępnego porozumienia w kwestii dziennego cięcia produkcji baryłek ropy, we wtorek nastroje rynkowe wspierały dane dot. bilansu handlowego , jakie dotarły z Chin. Dane okazały się silniejsze niż oczekiwali ekonomiści wspierając nadzieje, że konsekwencje gospodarcze epidemii koronawirusa mogą być mniej dotkliwe, niż się obawiano.

Z niektórych krajów już docierają doniesienia o planach ograniczenia restrykcji związanych z epidemią, co dodatkowo skłaniało inwestorów do zakupu bardziej ryzykownych aktywów. We wtorek m.in. część włoskich i austriackich sklepów została ponownie otwarta. Również L.Kudwlow, doradca Białego Domu, zapowiedział, że w najbliższych dniach prezydent D.Trump ogłosi kilka istotnych komunikatów odnośnie ponownego otwarcia gospodarki.