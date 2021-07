Kursy walut. Złoty dalej traci. Dobre dane makro nie pomogły

Dodatkowo dynamika wzrostu wynagrodzeń wzrosła o 9,8 proc. rok do roku , a zatrudnienia o 2,8 proc. rok do roku w czerwcu, jednak to jest za mało aby zmienić obraz postrzegania polskiej waluty na arenie międzynarodowej.

Pomimo naszego założenia trwałej poprawy sytuacji gospodarczej na świecie, która powinna sprzyjać przepływowi kapitału do walut rynków wschodzących, w tym do złotego, aktualny wariant Delta wydłuża ten proces.

W czwartek bank strefy euro pozostawi stopy procentowe bez zmian, ale może zmienić forward guidance odnoszący się do skupu aktywów PEPP. Program pandemicznych zakupów prawdopodobnie zostanie kontynuowany do końca marca 2022 roku, z kolei zakupy APP będą kontynuowane do momentu utrzymania akomodacyjnego wpływu polityki pieniężnej, co powinno poddać euro pod presję na korzyść aktywów ryzykownych, w tym indeksów giełdowych.