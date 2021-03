Kursy walut. Złoty jedną z najsłabszych walut regionu

xyz 7 godz. temu zgłoś do moderacji 560 40 Odpowiedz

co się dziwić? niedługo będziemy jak Wenezuela, po mleko z neseserem pieniędzy. Glapiński szybko z banknotu 1000zł przejdzie na banknot 10 000, ,,żeby uczcić miłość do Kaczyńskiego" bo powód musi być, i skończymy jako kraj trzeciego świata, z Bogiem na ustach i tak jadowitą miłością do bliźniego, że największy wróg by się nie powstydził. Ważne, że 500zł trafia do portfela, a to, że już dawno nawet prominęci do tego 500 dopłacają nie ma znaczenia, bo to zbyt ciemni ludzie żeby zauważyć jak bardzo są wykorzystywani