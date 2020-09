Kursy walut. Złoty najsłabszy do euro od kwietnia

Poniedziałek 28 września przyniósł stabilizację kursu euro wobec dolara (eurodolar w pobliżu 1,1650) oraz osłabienia złotego wobec euro. Kurs złotego z okolic 4,54 wzrósł do około 4,58 w poniedziałek, a we wtorek rano przebił 4,59.

W przypadku kursu eurodolara po silnych spadkach w zeszłym tygodniu, doszło w poniedziałek do niewielkiego odreagowania, kurs jednak pozostał wyraźnie poniżej 1,17.

Złoto drożeje, co dalej? "Będzie nerwowo"

bacz też: Kontynuacja ruchu wzrostowego eurodolara w dalszej części tygodnia, jest jednak mało prawdopodobna. Z jednej strony dane inflacyjne z Niemiec i strefy euro powinny potwierdzać utrzymywanie się presji deflacyjnej, która negatywnie wpływa zarówno na tempo dalszego ożywienia gospodarczego jak i na oczekiwania rynkowe co do dalszych działań stymulacyjnych Europejskiego Banku Centralnego (większa skala skupu aktywów = potencjalnie słabsze euro).

Z drugiej strony oczekiwane na koniec tygodnia dane z amerykańskiego rynku pracy (które Fed postawił w centrum swojej nowej strategii monetarnej) mogą dodatkowo zadziałać na niekorzyść wspólnej waluty (tak jak to miało miejsce w ostatnich dwóch miesiącach) - jeżeli tylko nie zaskoczą mocno in minus (co jest raczej mało prawdopodobne, w świetle ostatnich danych makro z USA).