Kursy walut. Złoty nie reaguje na dobre dane

W czwartek kontynuowana była passa solidnych danych na temat polskiej aktywności gospodarczej. Sprzedaż detaliczna (nominalna) wzrosła o 17,1 proc. rok do roku za marzec w porównaniu z -2,7 proc. poprzednio (konsensus rynkowy zakładał 10,9 proc.). W ujęciu miesięcznym odczyt również zaskoczył - sprzedaż wzrosła o 16,5 proc. miesiąc do miesiąca w porównaniu z 4,0 proc. za luty.

Kurs euro

Polski złoty reaguje na krajowe dane w sposób bierny - w tym tygodniu kurs pozostaje w przedziale 4,54-4,56 za euro. Czynniki hamujące pole do umocnienia rodzimej waluty pozostają te same, są to przedłużające się restrykcje pandemiczne, zbliżające się posiedzenie TSUE w sprawie kredytów frankowych, które z perspektywy zagranicznych inwestorów podkopują zaufanie do polskiego systemu finansowego oraz polityka pieniężna prowadzona w ultra-gołębiej narracji.