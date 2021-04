Rekordowy rok Mennicy Polskiej. Straciła przez lockdown, zyskała na złocie

W 2020 roku przychody ze sprzedaży całej grupy kapitałowej Mennica Polska sięgnęły 943,4 mln zł, wobec 669,4 mln zł rok wcześniej. Z kolei zysk netto wzrósł do 57,8 mln zł z 0,95 mln zł rok wcześniej. Co stoi za rekordowymi wynikami? Pomogło złoto.

Drugie miejsce pod względem przychodów (z wynikiem 170 mln zł) należało do segmentu płatności elektronicznych. Jednak w tym segmencie odnotowano spadek przychodów o prawie 40 proc. Spowodowany był on pandemią i lockdownem, który znacząco ograniczył ilość kupowanych biletów komunikacji miejskiej we wszystkich miastach. Trzecie miejsce pod względem wielkości przychodów (142 mln zł) odnotowano w segmencie deweloperskim.