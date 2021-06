Kursy walut. Złoty pozostaje słabszy po posiedzeniu RPP

Wydarzenia w lokalnej polityce pieniężnej z ubiegłego tygodnia spowodowały, że polski złoty zdecydowanie traci na wartości. Zarówno posiedzenie RPP jak i konferencja prasowa prezesa Glapińskiego podkreślały przejściowy charakter inflacji i brak potrzeb do zacieśniania polityki pieniężnej już teraz.

W kwietniu bilans rachunku obrotów bieżących wyniósł 1,74 mld euro (vs. 938 mln w marcu, konsensus: 1,2 mld), co oznacza wzrost nadwyżki w ujęciu rocznym do 3,9 proc. PKB (z 3,7 proc.).