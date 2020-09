Kursy walut. Złoty z mocnym wsparciem RPP

Wtorek przyniósł osłabienie dolara wobec euro (kurs EUR/USD z ok. 1,1650 wzrósł powyżej 1,17) oraz umocnienie złotego wobec euro (kurs z ok. 4,58 spadł do ok. 4,52).

Po dużym i szybkim osłabieniu złotego od początku tygodnia (wzrost z ok. 4,54 do ok. 4,5950 we wtorek rano), pretekstem do odreagowania stała się wypowiedź jednego z członków RPP E. Łona, który zasygnalizował, że utrzymaniu stabilnych stóp procentowych w Polsce, mogą towarzyszyć interwencje walutowe NBP, w przypadku gdyby uznano, że złoty jest za słaby.