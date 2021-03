Kursy walut. Złoty zakażony COVID-19

ton0 18 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszystkie waluty regionu zostawiają PLNa z tyłu.Czesi zamknięci a CZK od pazdziernika sukcesywnie, bez wytchnienia umacnia się wobec złotego i jest najmocniejsza od szczytu z 2011 roku - czyt. jest tak mocna, że zaraz dojdzie do historycznego wybicia.Lej rumuński siedzi złotemu na ogonie, nawet rubel idzie w górę... Co się dziwić,że ceny są takie. Bardziej martwi mnie niechęć z jaką spotka się PLN gdy euro na chwilę spadnie do normalnego kursy, gdy ludzi masowo będą zamieniać go na eurowalutę, lub dolary. na rynku zapewne zostanie dużo niepotrzebnej rodzimej gotówki i zwiększy się jeszcze bardziej inflacja. Złotówka = mały bliwarek.