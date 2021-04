Kursy walut. Złoty zignorował świetne dane

Podczas środowej sesji, polski złoty pozostał na niezmienionych notowaniach w relacji do euro, gdzie kurs był blisko 4,55, a dolar w okolicy 3,78 zł. Kurs EUR/USD zakończył sesję nad poziomem 1,20.

Środowa sesja ukazała solidne odczyty aktywności polskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa przemysłu wzrosła o 18,9 proc. r/r vs 2,7 proc. w lutym (prognoza rynkowa wynosiła 13,1 proc.). Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 8 proc. r/r za marzec wobec spodziewanych 5,5 proc.

Wraz z widocznym otwieraniem się gospodarki, dane makroekonomiczne okazały się niewystarczające do umocnienia polskiego złotego, gdzie od początku tygodnia para EUR/PLN porusza się w trendzie horyzontalnym w okolicach 4,54 a 4,56.

Dodatkowo został opublikowany również wyższy odczyt inflacji PPI za marzec (3,9 proc. r/r), który jak zakładamy, nie skłoni RPP do rozważań na temat normalizacji polityki pieniężnej. Co więcej, utrzymujące się głęboko ujemne stopy realne, które są jednymi z najniższych na świecie ograniczają pole do zainteresowania polską walutą wśród inwestorów zagranicznych.