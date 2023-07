Mateusz Morawiecki podał, jakie jest zadłużenie Polski. Tyle przypada na każdego z nas

Mateusz Morawiecki odpowiadał w środę na pytania na Facebooku. Został zapytany m.in. o to, czy jeśli PiS wygra wybory, to 23-procentowa stawka VAT zostanie obniżona, np. do 19 proc.

Ile długu ma Polska?

Pytany, ile wynosi zadłużenie na jednego Polaka, premier oszacował, że "orientacyjnie jest to ok. 40 tys. zł na jednego Polaka". - Jest ono jednym z niższych, w proporcji do PKB w Europie, i takim, które spada w proporcji do PKB. W wielu krajach Europy to zadłużenie cały czas rośnie - stwierdził szef rządu.