Matthew Perry zgromadził ogromny majątek. Wiadomo, co stanie się z pieniędzmi aktora

Majątek Perry’ego. Media: wiadomo, do kogo trafią pieniądze

Z niepotwierdzonych jeszcze informacji wynika, że aktor tego samego dnia przez dwie godziny grał w pickleball - sport podobny do tenisa, ale rozgrywany na mniejszym korcie. Po meczu skontaktował się ze swoim asystentem. I to on - po przyjeździe do rezydencji aktora - znalazł go leżącego w wannie z hydromasażem.