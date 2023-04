Miara sukcesu według Warrena Buffetta. Bez tego "twoje życie jest katastrofą"

Słowa Warrena Buffetta, które wypowiedział podczas przemówienia na Uniwersytecie Georgii, zostały wspomniane w jego biografii z 2008 r., "The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life", autorstwa Alice Schroeder – czytamy w serwisie CNBC Make It. Biografka opisała, co odpowiedział Buffet, gdy studenci zapytali go o definicję sukcesu.