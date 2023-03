Miliardy z Unii Europejskiej na szali. Rząd daje sobie pół roku

O sprawie pisze "Dziennik Gazeta Prawna", która wraca do kwestii pieniędzy z polityki spójności. To inna i większa pula niż w przypadku Krajowego Planu Odbudowy . Gra bowiem między Warszawą a Brukselą toczy się o 76 mln euro.

Polska nie spełnia warunków do wypłaty?

Polscy dyplomaci muszą udowodnić, że Polska wypełnia warunki podstawowe. Chodzi m.in. o zasady zapisane w Karcie praw podstawowych. Jak pisze "DGP", to "warunek horyzontalny", czyli taki, które musi być spełniony przez każde państwo korzystające z funduszy unijnych. Oprócz tego Bruksela też czeka m.in. na realizację "kompleksowego planowania transportu na odpowiednim poziomie".

"DGP" podaje, że pierwsze konkursy na pieniądze z polityki spójności na lata 2021-2027 już ruszyły. Jednak wnioski o przelewy ze strony beneficjentów powinny pojawić się dopiero za ok. pół roku. I właśnie t yle daje sobie resort na przekonanie KE , że Polska wypełnia warunki.

Kolejne pieniądze z Brukseli zagrożone

To kolejny problem z funduszami unijnymi, jaki ma rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wciąż bowiem Polska czeka na KPO. I nie zanosi się na szybką zmianę. Wypłata tych pieniędzy jest wstrzymana do czasu, aż Trybunał Konstytucyjny nie wypowie się w kwestii zgodności z ustawą zasadniczą noweli o Sądzie Najwyższym. Do TK skierował ją prezydent Andrzej Duda.