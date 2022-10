Minął ważny termin. Można stracić pieniądze z renty

W przypadku maturzystów przyjętych na pierwszy rok studiów, którzy pobierają rentę rodzinną, żeby nie stracić jej za wrzesień, formalności w ZUS należało dopełnić do końca września (zaświadczenie o przyjęciu na studia), a następnie do końca października (zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów).

Renta rodzinna. Minął ważny termin

Renta rodzinna. Komu przysługuje?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, a nawet dłużej pod warunkiem kontynuowana nauki. Student może pobierać rentę do 25. roku życia, a jeśli 25. urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów.