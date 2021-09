Wdowia renta w górę. Opozycja chce zmian. Nie wszystkim się opłacą

Kitty 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ja nie hejtuję, ale... Ludzie myślcie już teraz co będzie na starość. Przeraża mnie to zapatrzenie w ZUS jakby to miało wystarczyć. Dostaniecie w najlepszym wypadku jakieś 40% ostatniego wynagrodzenia, jeśli nie wypracujecie do tego czasu dodatkowych oszczędności czy pasywnych dochodów to będzie płacz. I tak - jeśli jesteście parą to jedno z Was umrze wcześniej i macie wybór - możecie się na to przygotować, albo potem biadolić, że zostaliście sami i bez grosza. Nikt za Was myśleć nie będzie!