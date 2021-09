Emeryci skorzystają na Polskim ładzie. "Dzięki kwocie wolnej od podatku"

Cenzor 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czyli ci którzy dłużej pracowali , i chciało im się chcieć uczyć się pracować i awansować teraz zapłacą dzięki PiSowi podatek frajerski . Bo PiS musi swoich wyborców wspierać by ci na nich głosowali . A ktoś przecież musi za to zapłacić no nie pan Duda pan Kaczyński czy Morawiecki . Oni już w tym roku bardzo wysokie podwyżki przytulili . A co do tej waloryzacji to może lepiej nie mówić bo zobaczymy ile otrzymamy a ile wyniesie wzrost cen . Zapowiadane są wzrosty cen wszystkiego .