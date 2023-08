Mówi, że gdyby teraz stracił wszystko, znów zostałby milionerem. 4 rady Marka Cubana, jak zarabiać pieniądze

Mark Cuban to słynny przedsiębiorca, inwestor znany z programu "Shark Tank" i właściciel drużyny NBA Dallas Mavericks. Według Bloomberg Billionaires Index wartość jego majątku to obecnie ok. 6,8 mld dol.

Jak przypomina serwis CNBC Make It, w podcaście NPR "How I Built This" w 2016 r. Cuban stwierdził, że nawet gdyby stracił wszystko, ponownie stałby się milionerem.

W nocy pracowałbym jako barman, a w ciągu dnia zajmowałbym się sprzedażą – powiedział. – Aby zostać miliarderem, trzeba mieć szczęście... [ale] czy mógłbym ponownie zostać multimilionerem? Nie mam wątpliwości – zapewnił.

Jak zarabiać duże pieniądze? Cztery rady miliardera

Według Marka Cubana milionerem może zostać każdy. Serwis CNBC Make it zauważa, że w wywiadzie dla magazynu "GQ" przedsiębiorca udzielił czterech rad, które mogą w tym pomóc. Ważniejsza jednak od zarabiania pieniędzy jest tu, jego zdaniem, możliwość "kontrolowania własnego przeznaczenia".

1. "Znajdź coś, w czym możesz być dobry. Następnie bądź w tym świetny"

Żeby dojść do statusu eksperta w danej dziedzinie, potrzeba wielu godzin pracy i nieustannego zgłębiania tematu. Jak podpowiada CNBC, wcześniej warto jednak próbować wielu różnych rzeczy i poszerzać swoją wiedzę ogólną. "Czynnikiem wyróżniającym laureatów Nagrody Nobla jest często ich multidyscyplinarne doświadczenie" – czytamy. Dotyczy to także sportu. Według badań sportowcy wyczynowi, którzy jako dzieci uprawiali więcej niż jedną dyscyplinę, osiągali później najwyższy poziom umiejętności w wybranym sporcie.

2. "Naucz się sprzedawać"

Kiedy Mark Cuban miał 12 lat, chodził od domu do domu i sprzedawał worki na śmieci, by zarobić pieniądze na nowe trampki. "W sprzedaży nie chodzi o przekonywanie, ale o pomaganie" – powiedział w rozmowie z School of Hard Knocks na TikToku. "Kiedy rozumiesz, czego ludzie potrzebują i czego pragną, jesteś w stanie im pomóc" – dodał.

Według badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową Heidrick & Struggles, w 2017 r. 15 proc. dyrektorów generalnych największych 100 firm z rankingu Fortune 500 stanowiły osoby, które zaczynały karierę od pracy w handlu.

3. "Bądź ciekawy i zawsze się ucz"

To, że ciągle się rozwijamy, jest wyznacznikiem sukcesu osobistego i zawodowego. Osoby z mentalnością "uczenia się przez całe życie" są obecnie niezwykle cenne na rynku pracy – cytuje CNBC słowa Judene Pretii z kanadyjskiego Uniwersytetu w Waterloo.

4. "Musisz znać się na danej rzeczy lepiej niż ktokolwiek inny w twoim otoczeniu. Wtedy nadchodzi czas na założenie firmy"

Serwis CNBC przypomina, że zanim Cuban założył swoją pierwszą firmę, zwalniał się albo tracił posady w aż trzech miejscach pracy i spał na podłodze w trzypokojowym mieszkaniu, które dzielił z pięcioma współlokatorami. Mówił o tym w 2013 r. w wywiadzie dla "Forbesa".

W swojej książce "How to Win at the Sport of Business" z 2011 roku napisał natomiast, że "nie ma znaczenia, ile razy" ponosisz porażkę. "Wystarczy mieć rację tylko raz", by być "ustawionym na całe życie" - stwierdził.

