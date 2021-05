Prezes ZUS: nadal można korzystać z bonów turystycznych

- Przed okresem urlopowym i wakacjami widzimy rosnące zainteresowaniem bonem. Na jego realizację jest bardzo dużo czasu. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. Co istotne, nie podlega wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze - mówi Uścińska.

Do tej pory wystawiono ponad 1,5 mln bonów o łącznej wartości ponad 1,3 mld zł. Przy pomocy bonów wykonano ok. 470 tys. płatności na łączną kwotę ponad 340 mln zł. Do tej pory zgłosiło się ponad 21,4 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu.