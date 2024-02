Nadchodzą podwyżki dla milionów emerytów. Pierwszy przelew już 1 marca

Co roku w marcu ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. W tym roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo, a ostateczna wysokość wskaźnika wyniesie 112,12 procent.

Waloryzacja 2024. Tak wzrosną świadczenia

ZUS przypomina, że po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024 r. wyniesie 1335,72 zł, a do kwoty 1780,96 zł podniesiona zostanie renta socjalna.

Oprócz świadczeń długoterminowych waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą. To np. dodatek pielęgnacyjny, przyznawany osobie, która ukończyła 75 lat lub jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. To także dodatek dla sierot zupełnych, wypłacany osobom pobierającym rentę rodzinną, których rodzice nie żyją.

Dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek za tajne nauczanie 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, a ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł" - wylicza ZUS.

Dziennik "Fakt" informuje, że ZUS i KRUS wypłacają emerytury 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

"Takie daty widnieją na decyzjach, jakie otrzymują seniorzy. W tych terminach najpóźniej pieniądze powinny pojawić się na koncie lub zostać dostarczone przez listonosza. Tyle że zgodnie z przepisami, jeśli data wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto, wtedy emerytura powinna zostać dostarczona wcześniej" - informuje dziennik.

Wyższe świadczenia. Nie trzeba składać wniosku

ZUS informuje, że aby świadczenie zostało zwaloryzowane, nie trzeba składać wniosków – odbywa się to automatycznie.

Każdy emeryt i rencista, który na 29 lutego miał prawo do wypłaty świadczenia z ZUS, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojej emerytury lub renty. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji ZUS wyśle również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury.

