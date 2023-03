Nagrody w ministerstwie klimatu. Szefowa resortu mówi o pierwszych premiach w tym roku

Slowo prawdy ... 28 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Roznica od 500 do 10 tys zeby zatrzymac specjalistow .a gdzie by mogli uciec jak dostają darmowa kase .a po drogie bardzo duza roznica sum którzy to specjalisci a ktorzy to nieroby zwolnic skoro tak niskie premie .kto za co albo partyjni bez umiejetnosci dostaja wysokie !!!;