NBP: popyt na gotówkę nie słabnie

Naszym przywiązaniem do gotówki nie jest zaskoczony Krzysztof Kowalczyk, zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno - Skarbcowego NBP. Przypomniał, że już wiosną widzieliśmy bardzo wyraźny "skok na gotówkę" – dochodziło do tego, że w niektórych bankomatach czasowo brakowało pieniędzy, co niektórzy interpretowali jako pierwszy znak niewypłacalności banków. Te obawy o to, że gotówka może lada dzień być niedostępna, tym bardziej nakręcała ludzi do pobierania pieniędzy z kont.