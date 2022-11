Nie dzwoń i nie pisz do zajętych ludzi w poniedziałek rano. 5 porad dotyczących kariery od milionera

John Spooner to doradca finansowy, który w branży działa od kilkudziesięciu lat, a także autor książek dotyczących kariery, biznesu i pieniędzy. Jest milionerem i jednym z założycieli The Spooner Group - firmy zajmującej się doradztwem finansowym, działającej pod parasolem banku Morgan Stanley.

Spooner uważa, że jest kilka zasad dotyczących sukcesu, które pozostają niezmienne niezależnie od czasów i okoliczności. Podzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat w serwisie CNBC. Daje tam kilka porad dotyczących kariery i pieniędzy, które jego zdaniem powinien przyswoić każdy młody dorosły:

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Michał Sadowski mówi, jak radzi sobie z kryzysowymi sytuacjami. "Od paru lat staram się sprowadzać rangę problemu do jednego"

1. Nigdy nie dzwoń i nie pisz do zajętych ludzi w poniedziałek rano

Zajęci ludzie zaczynają wtedy swoją biznesową rutynę i zapewne jesteś ostatnią osobą, którą chcą słyszeć w poniedziałek rano - twierdzi Spooner. Taki kontakt będzie dla nich prawdopodobnie mało produktywny i oznacza stratę czasu - niezależnie od tego, jak cenny jesteś w biznesie.

Telefony czy e-maile z samego rana w poniedziałek po prostu będą irytować tych ludzi - wskazuje Spooner. Jak radzi, lepiej jest odezwać się do nich we wtorek po południu - wówczas już zwykle lepiej weszli w rytm tygodnia i będą bardziej skłonni do rozmowy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Niby kryzys, a otwiera się coraz więcej nowych firm. Z czego to wynika?

2. Jeśli chcesz założyć swój biznes, pamiętaj o kilku zasadach

Spooner daje tutaj kilka porad na start - choć, jak podkreśla, sprawdzą się one nie tylko w przypadku aspirujących przedsiębiorców.

Po pierwsze, działaj szybko. "Zapomnij o biznesplanie. Widziałem niezliczone grono przedsiębiorców poświęcających miesiące na planowanie i arkusze. Zamiast tego lepiej miej plan na dwie strony, który zrozumie nawet twoja babcia. Potem od razu przejdź do kolejnego punktu" - radzi Spooner.

Po drugie, wyjdź na świat i sprzedawaj swoją usługę. "Zacznij pozyskiwać pieniądze. Pozyskaj klienta, który będzie cię chwalił i nie martw się początkowo o marże. Jeśli uda ci się to pierwsze, to od razu zweryfikujesz, że ktoś na świecie chce tego, co oferujesz" - podpowiada doradca finansowy.

Po trzecie, naucz się rachunkowości. Spooner podkreśla, że sam ukończył w tym zakresie kurs na Harvardzie. I nie chodzi mu o finanse czy ekonomię, a umiejętność czytania i analizowania sprawozdań finansowych czy bilansów handlowych. "Będziesz bardziej efektywny w kontakcie z ludźmi od finansów oraz bardziej wiarygodny dla potencjalnych partnerów" - twierdzi Spooner.

3. Są ludzie, których nie uratujesz od nich samych

"W bolesny sposób nauczyłem się, że są ludzie, którzy tylko biorą i biorą - szczególnie czas" - wskazuje Spooner. I porównuje to do inwestycji w akcje, o których myślisz, że będą dobrą inwestycją, ale z jakiegoś powodu ich kurs zaczyna spadać. Trzymasz się jednak tych akcji, czując, że nie mogą dalej tracić, a jednak to się dzieje. I dopiero po znaczącym spadku ceny orientujesz się, że nie możesz już dłużej wytrzymać i sprzedajesz je ze stratą.

Podobnie, twierdzi Spooner, jest z ludźmi. "Musisz przyjmować swoje straty w relacjach, jakkolwiek okrutnie to brzmi. Ale świadomość, że inaczej te relacje drenowałyby twoją energię i portfel, może korzystnie wpłynąć na twoją kondycję psychiczną" - podkreśla doradca.

4. Zadawaj odpowiednie pytania doradcom finansowym

Oto kilka pytań, których niemal nikt nie zadawał Spoonerowi, a które według niego są kluczowe, jeśli chodzi o sprawy związane z pieniędzmi.

"Jaka jest twoja filozofia inwestowania?" - jeśli ktoś nie potrafi jej wyjaśnić w kilku prostych zdaniach, znajdź kogoś innego - radzi Spooner.

"Jaki był jeden z największych twoich sukcesów na rynku? Jaki proces decyzyjny doprowadził cię do niego?" - wskazuje doradca. I podpowiada też, by pytać o największe błędy i czego dana osoba się z tego nauczyła.

Spooner dodaje też, że warto zapytać, w co dany doradca inwestuje osobiście. Przypomina przy tym, że wiele osób, które chcą doradzać innym w sprawach finansowych, same nie posiadają zbyt wiele. Dlatego zdecydowanie lepiej jest wybrać doradcę, który potrafi zarządzać własnym majątkiem.

5. Nieoczywiste aspekty życia mogą otwierać ci drzwi w karierze

"Rocznie oglądam setki CV od ludzi w każdym wieku, zgłaszających się po porady ws. kariery. Prawie wszystkie z nich są standardowe: edukacja, praca, życiorys. Nuda" - ocenia Spooner.

I przywołuje historię młodego człowieka, który - podobnie jak inni - miał standardowe CV, niewyróżniające się niczym. Spooner zapytał go, czy mężczyzna ma jakieś hobby i okazało się, że posiada czarny pas w karate. Doradca polecił mu dodać to w CV. Po kilku tygodniach kandydat otrzymał liczne odpowiedzi po rozmowach o pracę. Managerowie, którzy go rekrutowali, w sporej części pytali właśnie o dyscyplinę i wytrwałość w dążeniu do zdobycia czarnego pasa w karate.

"Nieoczywiste aspekty twojego życia mogą nie tylko wzbogacić twoje doświadczenie, ale też otworzyć wiele drzwi" - podsumowuje Spooner.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

praca kariera rozwój

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.