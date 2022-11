Trzy sygnały, po których rozpoznasz toksyczne miejsce pracy. Najwięcej zależy od szefów

Trzy czynniki wskazujące, że masz do czynienia z toksycznym miejscem pracy

Toksyczne miejsce pracy? Ryba psuje się od głowy

CNBC za autorami badania podkreśla, że w toksycznych środowiskach pracy najczęściej dochodzi do kombinacji powyższych czynników. Znaczy to, że możemy trafić np. zarówno na kolegów z pracy nastawionych przede wszystkim na wynik, jak i na nienawistnego szefa, poniżającego nas i uderzającego w naszą godność osobistą. Zresztą sposób zarządzania – w myśl powiedzenia, że ryba psuje się od głowy – wpływa w znacznym stopniu na kulturę pracy w firmie.

Cechy toksycznego szefa

Problem wart miliardy dolarów

Toksyczne środowisko pracy przyczynia się do zwiększonego poziomu stresu zatrudnionych, jak również do wypalenia zawodowego, problemów ze zdrowiem psychicznym, a nawet do pogorszenia się zdrowia fizycznego. CNBC powołuje się na szacunki Society of Human Resources Management, z których wynika, że jeden na pięciu pracowników odszedł z pracy w pewnym momencie swojej kariery z powodu toksycznej kultury, co kosztowało firmy ponad 44 miliardy dolarów rocznie.