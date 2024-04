Nowa waluta oparta na złocie. Zimbabwe rezygnuje z lokalnego dolara

Dżentelmen Mc... 22 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Postkolonializm w czystej postaci. Wyeksploatowali kraj ze złota i diamentow , Pozostawili im zgliszcza na których wyrósł reżim Mugabe , korupcja i animozje plemienne. Teraz miedzynarodowe ( anglosaskie) korporacje chcą położyć łapę na ich kurczących się, ale ciągle dużych, złożach minerałów i złota, więc doprowadzają do dewaluacji , żeby w zamian za wsparcie waluty papierowym, amerykańskim,badziewnym dolarem oddali im we władanie to co znacjonalizował , zawłaszczył, Mugabe. Rhodes w piekle zaciera ręce...