Wielka gra o Afrykę. Putin wykonał gwałtowny zwrot

Afryka stała się kolejnym terytorium walki o wpływy między Rosją a Zachodem, ale także Chinami. To na tym kontynencie ścierają się interesy mocarstw. Moskwa stara się przekonać liderów afrykańskich do własnej wizji świata i uzyskać wsparcie dla swoich działań, również w Ukrainie.

Był to niewątpliwie sukces Putina. Ostatnie wydarzenia jednak zachwiały wizerunkiem Rosji.

Kolejny policzek dla Putina

Również obawy przed zatrzymaniem Władimira Putina w Johannesburgu, które uniemożliwiają mu osobisty udział w zaplanowanym na 22-24 sierpnia szczyt krajów BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA), osłabia wizerunek przywódcy Rosji. Przypomnijmy, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina , oskarżając go o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w Ukrainie. RPA jest zaś sygnatariuszem Traktatu Rzymskiego i teoretycznie miałaby obowiązek zatrzymać prezydenta Rosji.

Rosja zamierza naprawić błąd

Czy to oznacza, że Moskwa traci Afrykę? - Nic bardziej mylnego - twierdzi Błażej Popławski.

Mimo "bojkotu" szczytu Rosja starała się zachować twarz. Oficjalne komunikaty Kremla podkreślały, jak ważny jest dla Moskwy dialog i wsparcie dla Afryki. Na kilka dni przed wydarzeniem wydano komunikat, w którym podkreślono, że Rosja będzie dążyć do ponownego otwarcia swoich placówek dyplomatycznych w niemal każdym kraju tego kontynentu. Zaznaczono również, że błędem było zamykanie ambasad i konsulatów.

To jasne odniesienie do rządów Borysa Jelcyna, kiedy w ciągu ośmiu lat (1991-1998) Rosja zamknęła dziewięć ambasad, trzy konsulaty i 13 z 20 centrów kultury rosyjskiej w Afryce , zmieniając strategię wobec krajów Trzeciego Świata. Dziś Putin zamierza naprawić ten błąd.

Rosja urabia Afrykę

Rosja już od dłuższego czasu działa na kontynencie. Gotowa jest m.in. przystąpić do kosztownych projektów gazociągowych łączących tamtejsze kraje, ale również pozwalających na przesył gazu do południowej Europy.

Jednak, jak zauważa Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, rosyjskie wpływy ekonomiczne w Afryce paradoksalnie są niewielkie. - Dane Laboratory of Economic Complexity wskazują, że Rosja w 2021 r. eksportowała do Afryki towary o łącznej wartości 15 mld dol. Dla porównania eksport z Francji był prawie dwukrotnie wyższy (28 mld dol.), a z Chin niemal dziesięciokrotnie wyższy (146 mld dol.) - wylicza .

Afryka staje się kluczowa

Do tej pory kraje po drugiej stronie Morza Śródziemnego odpowiadały za 18,7 proc. gazu importowanego przez UE (do 2021). Teraz ma się ten udział zwiększyć - o czym pisaliśmy w money.pl. Obecnie afrykańskie terminale LNG pozwalają na produkcję 71 mln ton skroplonego gazu rocznie, co przekłada się na 92,3 mld m sześc. surowca po regazyfikacji.