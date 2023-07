Cień Prigożyna za ciężki dla rubla. Waluta w najniższym punkcie

Rosyjski rubel spadł w czwartek do 102 w stosunku do euro i 93 w stosunku do dolara, osiągając nowe 15-miesięczne minimum - donosi "The Moscow Times". Jak zauważa dziennik, do trwającej dewaluacji waluty dołożył się bunt szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, która w zeszłym miesiącu wywołała panikę na rynkach.