Rubel tonie. "Staje się pieniądzem Monopoly"

"Najprawdopodobniej rosyjski bank centralny został zmuszony, bezpośrednio lub pośrednio, do wykupu rubl i, w celu zmniejszenia ich podaży, mając nadzieję, że wartość rubla nie przekroczy, 90 rubli za 1 dolara" - pisze korespondent "KyivPost".

Bunt Wagnerowców uderzył w rubla

W nocy z piątku na sobotę Prigożyn ogłosił, że jego bojownicy wkraczają do Rostowa nad Donem. Wcześniej w piątek przywódca najemników oświadczył, że oddziały regularnej rosyjskiej armii zaatakowały obóz wagnerowców, co skutkowało licznymi ofiarami śmiertelnymi. Oznajmił, że zamierza "przywrócić sprawiedliwość" w siłach zbrojnych i wezwał, by nie okazywać mu sprzeciwu.